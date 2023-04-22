Сообщается, что еще в июне 2022 года украинские депутаты предложили призывать на службу в армию людей с инвалидностью, но только с их согласия.

Законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины.

Как сообщают "Факты" в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые признанны лицами с инвалидностью.

Во втором случае, если есть заключение военно-врачебной комиссии о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев, с последующим прохождением комиссии).

Но есть нюанс - согласно ч. 2 статьи 23, лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства.

Людей с инвалидностью III группы могут мобилизовать при их согласии.

При получении повестки лицами с инвалидностью нужно явиться в военкомат и иметь с собой документы, подтверждающие инвалидность.

"Кроме того, принимать участие в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и тому подобное. То есть служба в армии ВСУ может быть абсолютно разной, так называемая альтернативная служба", — говорит адвокат Иван Либерман.

По его словам, 3 группа инвалидности - легкая, то есть, это легкие расстройства здоровья, позволяющие человеку быть в районе боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонять от мобилизации.

Также стало известно, что украинским мужчинам готовятся "упростить" медосмотр: "теперь не только в военкомате...".

Кроме того, мы сообщали, мужчине вручили повестку, но он отказался от мобилизации: суд вынес приговор.