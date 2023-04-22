В этот раз Елизавета Глинская рассказала, как приготовить из слоеного теста карамельные ушки, а также ароматные палочки с прованскими травами.
Для карамельных ушек нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г пресного слоеного теста
- 200 г сахара
- мука (для подпилки)
Для ароматных палочек с прованскими травами берем:
- 500 г пресного слоеного теста
- мука (для подпилки)
- 1 желток
- прованские травы – 1 ч. л.
- соль
Чтобы приготовить карамельные ушки, посыпьте стол мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Посыпьте сверху сахаром и вкатайте его скалкой в тесто. Переверните и сделайте то же с другой стороны. Обрезаем ножом край теста сверху и снизу. Делаем сверху и снизу складку шириной 2 см и складываем края теста на встречу друг другу. Но не складывайте тесто слишком плотно, иначе ушки не смогут красиво раскрыться.
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Выложите ушки на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку с конвекцией на 15 минут. Затем нужно достать противень из духовки, перевернуть ушки на другую сторону, снова отправить в духовку еще на 5 минут – и готово.
Ароматные палочки с прованскими травами тоже готовятся очень просто. На столе, присыпанном мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной 4-5 мм. Соединяем желток, прованские травы и соль, перемешиваем. Промажьте тесто этой смесью с обеих сторон. Нарежьте тесто на полоски шириной 2 см. Эти полоски подкручиваем немного и выкладываем на пергамент. Выпекаем палочки в духовке с конвекцией в течение 20 минут.
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