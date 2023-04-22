Известный телеведущий и звезда «Голоса страны-10» Даниэль Салем показал свою главную мотивацию и поддержку.

Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем продолжает службу в ВСУ, поэтому не так часто появляется в социальных сетях и рассказывает о себе. В этот раз Салем порадовал кадрами с дочерью.

На видео подросшая Санта-Луна смотрит в объектив камеры и обращается ко всем, желая приятного дня:

"Т-с-с, сигодня никакой суеты, только улыбашки!" - сказала дочь Даниэля в небольшой ролике, чем тронула украинок. Многие подметили сразу, как замечательно ребенок говорит на украинском языке, другие поддержали Салема, ведь он из-за службы видит дочь только по видео-чатам.

«Так точно мой маленький командир…» - поддержал сам мужчина.

«Какая молодчинка, уже так хорошо по-украински говорит. Отцовская радость; Какое милое и красивое солнышко с утра🤗; Какая сладкая; Боже, дитя) какое ты сладенькое🙈❤🔥 не могу) спасибо тебе, солнышко, за улыбку); Копия папка 💛 только улыбающиеся».

Как можно заметить, Салем привык делиться в сети новыми кадрами, а также рассказывает о своей службе. После вторжения оккупантов он решил присоединиться к ВСУ, поэтому в Инстаграм Даниэля все больше кадров на военную тематику.

Несмотря на все сложности, находит Салем с товарищами время и пошутить, чтобы разрядить обстановку.

Напомним, Даниэль Салем успел попрощаться с жизнью.

Также сообщалось, что Даниэль Салем показал кадры с передовой.

Кроме того Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал вещь, благодаря которой держится на передовой.