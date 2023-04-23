Украинцы издавна умели создать вкусные и необычные блюда из самых обычных продуктов. Есть в Карпатском регионе такое кисломолочное блюдо гуслянка. Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт этого блюда, которым с ним поделилась Мария Ивановна Зеленчук из села Криворовня.
Евгений Клопотенко рассказал, что есть две версии происхождения кисломолочного блюда гуслянка. По-первой, рецептом поделились с людьми мольфары, чтобы подарить име здоровье и силу. По-второй версии, его придумали пастухи Карпат.
Победитель шоу "МастерШеф" раскрыл также, что использовать гуслянку можно по-разному. Ее едят просто так, добавляют вместо сметаны к борщу, подают с варениками и картофелем, добавляют в кукурузную и другие каши. Из нее также получается хорошая заправка для салатов.
Что нужно для блюда:
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- 1 л молока
- 1 яичный белок
- 100 г домашней сметаны
Как приготовить:
1. Влейте в кастрюлю литр молока и доведите его до кипения. Когда начнет закипать, убавьте огонь и прокипятите еще в течении трех минут.
2. Дайте молоку остыть до 39-41 градусов. Проверьте температуру с помощью термометра кулинарного.
3. В отдельной миске взбейте белок со сметаной. Перемешайте до однородности.
4. Когда молоко охладится до 39-41 градусов, налейте к нему смесь сметаны с белком. После чего хорошенько перемешайте.
5. Перелейте в банку или любую стекляннуюемкость. Накройте сверху полотенцем и поставьте в теплое место. Там оно должно провести около 12 часов. Температура в теплом месте должна быть по крайней мере 25 градусов. После нужного времени гуслянка у вас готова.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного яблочного пирога.
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