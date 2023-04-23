Евгений Клопотенко рассказал, что есть две версии происхождения этого кисломолочного блюда гуслянка.

Украинцы издавна умели создать вкусные и необычные блюда из самых обычных продуктов. Есть в Карпатском регионе такое кисломолочное блюдо гуслянка. Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт этого блюда, которым с ним поделилась Мария Ивановна Зеленчук из села Криворовня.

Евгений Клопотенко рассказал, что есть две версии происхождения кисломолочного блюда гуслянка. По-первой, рецептом поделились с людьми мольфары, чтобы подарить име здоровье и силу. По-второй версии, его придумали пастухи Карпат.

Победитель шоу "МастерШеф" раскрыл также, что использовать гуслянку можно по-разному. Ее едят просто так, добавляют вместо сметаны к борщу, подают с варениками и картофелем, добавляют в кукурузную и другие каши. Из нее также получается хорошая заправка для салатов.

Что нужно для блюда:

1 л молока

1 яичный белок

100 г домашней сметаны

Как приготовить:

1. Влейте в кастрюлю литр молока и доведите его до кипения. Когда начнет закипать, убавьте огонь и прокипятите еще в течении трех минут.

2. Дайте молоку остыть до 39-41 градусов. Проверьте температуру с помощью термометра кулинарного.

3. В отдельной миске взбейте белок со сметаной. Перемешайте до однородности.

4. Когда молоко охладится до 39-41 градусов, налейте к нему смесь сметаны с белком. После чего хорошенько перемешайте.

5. Перелейте в банку или любую стекляннуюемкость. Накройте сверху полотенцем и поставьте в теплое место. Там оно должно провести около 12 часов. Температура в теплом месте должна быть по крайней мере 25 градусов. После нужного времени гуслянка у вас готова.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного яблочного пирога.

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