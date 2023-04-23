Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась проверенным рецептом для сладкоежек.

Елизавета Глинская рассказала, как самостоятельно приготовить соленую карамель в банке.

"Теперь соленая карамель получится на 100%😍 Уверяю вас, это безумно вкусно, невозможно оторваться😋", — советует звезда "Мастер Шеф".

В расчете на 500 г нам понадобятся такие ингредиенты:

100 г сгущенного молока

200 г сахара

150 г холодного сливочного масла 82%

200 мл сливок жирностью 30-35%

2-3 г соли

1 стручок ванили или ванильный сахар - по желанию

Сливки нагреваем. Добавляем к горячим сливкам сгущенное молоко и перемешиваем.

В сотейник с толстым дном отправляем сахар и ставим на огонь чуть выше среднего. Даем карамели подтаять, а затем помешиваем. Когда карамель приобретет темно-коричневый цвет, выключаем огонь, и добавляем тонкой струйкой смесь сливок со сгущенным молоком, а также ваниль.

Переливаем карамель в чашу, добавляем сливочное масло, соль и пробиваем погружным блендером. Готовую карамель переливаем в стерилизованную банку и ставим в холодильник на 3-4 часа.

Елизавета Глинская советует два способа, как стерилизовать банки.

Прокалить в духовке: после мытья ставим мокрые банки в духовку и включаем ее на 160°C. Нагреваем, пока вода полностью не высохнет. В микроволновке. Налейте на дно банки около 1 см воды и ставим в микроволновку при мощности 700−800 Вт на 3−5 минут. Вода закипит, банка стерилизуется паром.

Чтобы простерилизовать завинчивающиеся крышки, прокипятите их в воде 10-15 минут.

Напомним, Елизавета Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.