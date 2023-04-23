Елизавета Глинская рассказала, как самостоятельно приготовить соленую карамель в банке.
"Теперь соленая карамель получится на 100%😍 Уверяю вас, это безумно вкусно, невозможно оторваться😋", — советует звезда "Мастер Шеф".
В расчете на 500 г нам понадобятся такие ингредиенты:
- 100 г сгущенного молока
- 200 г сахара
- 150 г холодного сливочного масла 82%
- 200 мл сливок жирностью 30-35%
- 2-3 г соли
- 1 стручок ванили или ванильный сахар - по желанию
Сливки нагреваем. Добавляем к горячим сливкам сгущенное молоко и перемешиваем.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Родители попросили знакомую присмотреть за младенцем: женщина отдала бездыханное тело ребенка
Всеобщая мобилизация в Украине: могут ли призвать с инвалидностью III группы
Началась срочная эвакуация россиян из Белгорода, выехали 90 автобусов: первые детали и кадры
Украинцам готовятся "отминусовать" стаж: кого могут затронуть "нововведения"
В сотейник с толстым дном отправляем сахар и ставим на огонь чуть выше среднего. Даем карамели подтаять, а затем помешиваем. Когда карамель приобретет темно-коричневый цвет, выключаем огонь, и добавляем тонкой струйкой смесь сливок со сгущенным молоком, а также ваниль.
Переливаем карамель в чашу, добавляем сливочное масло, соль и пробиваем погружным блендером. Готовую карамель переливаем в стерилизованную банку и ставим в холодильник на 3-4 часа.
Елизавета Глинская советует два способа, как стерилизовать банки.
- Прокалить в духовке: после мытья ставим мокрые банки в духовку и включаем ее на 160°C. Нагреваем, пока вода полностью не высохнет.
- В микроволновке. Налейте на дно банки около 1 см воды и ставим в микроволновку при мощности 700−800 Вт на 3−5 минут. Вода закипит, банка стерилизуется паром.
Чтобы простерилизовать завинчивающиеся крышки, прокипятите их в воде 10-15 минут.
Напомним, Елизавета Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.