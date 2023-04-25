Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко предложил добавить к сельдерею также морковь и яблоко.

Сельдерей часто недооценивают, а ведь из него получаются невероятно вкусные блюда. Более того, этот овощ очень полезен. Он богат витаминами. К тому же в нем присутствует кальций, магний, железо, калий, цинк, селен и 12 видов антиоксидантов.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт полезного салатика, где главным ингридиентом выступает именно сельдерей.

Евгений Клопотенко предложил добавить к сельдерею также морковь и яблоко. Но секрет не только в идеальном сочетании хрустящего и пряного сельдерея с кисло-сладким яблоком и морковью. Кроме того, насыщенный и особенный вкус дает специальный способ нарезки.

Кулинар обещает, что блюдо очень освежает и настолько вкусное, что очень трудно удержаться, чтобы не приготовить его снова.

Что вам понадобится:

100 г моркови

100 г корня сельдерея

100 г яблока

30 мл оливкового масла

сок ½ лимона

1 ч. л. горчицы в зернах

соль по вкусу

петрушка по желанию (то есть можно не добавлять)

Как приготовить салат по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Сначала хорошенько помойте морковь, сельдерей и яблоко. Очистите их от кожицы. Стоит натереть овощи и яблоко на специальной терке для корейской моркови. Если ее нет, то нужно просто нарежать все тонкой соломкой.

2. Готовим заправку: смешайте горчицу в зернах, оливковое масло и сок половины лимона. Перемешайте все вилкой или венчиком.

3. Выложите нарезанные морковь, яблоко и корень сельдерея в миску и добавьте заправку. Посолите салат по вкусу и тщательно перемешайте.

4. По желанию можно добавить петрушку. Для начала ее нужно помыть и отделить листики, а потом просто добавить их к остальным овощам. Если не любите петрушку, то можете ее не добавлять, ведь это совсем необязательно.

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