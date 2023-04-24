Елизавета Глинская предложила два варианта приготовления горячего шоколада.

Для первого рецепта нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 200 г чёрного шоколада
  • корица
  • взбитые сливки и тертый шоколад - для декора

Молоко отправляем в сотейник, добавляем корицу и прогреваем его до парения. Затем переливаем молоко в мерный стакан, добавляем шоколад и пробиваем все погружным блендером до однородности.

Готовый горячий шоколад разливаем по стаканам и украшаем взбитыми сливками и тертым шоколадом.

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Для второго рецепта берем:

  • 500 мл молока
  • 3 желтка
  • 20 г сахара
  • 150 г чёрного шоколада
  • маршмэллоу - для декора

Подогреваем в мерном стакане молоко до парения. В сотейнике соединяем желтки, сахар и хорошо перемешиваем венчиком. Затем добавьте к желткам горячее молоко и снова перемешайте.

Ставим сотейник на плиту и, постоянно помешивая, доводим массу до температуры 82 градуса — у вас получится крем "Англес". При этом очень важно следить, чтобы желтки не свернулись, иначе получится омлет.

Шоколад отправляем в мерный стакан, заливаем его кремом "Англес", перемешиваем, и пробиваем погружным блендером до однородной текстуры. Разливаем по стаканам, сверху выкладываем маршмэллоу и можно подавать.

Напомним, Елизавета Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.