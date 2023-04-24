Елизавета Глинская предложила два варианта приготовления горячего шоколада.

Для первого рецепта нам понадобятся такие ингредиенты:

500 мл молока

200 г чёрного шоколада

корица

взбитые сливки и тертый шоколад - для декора

Молоко отправляем в сотейник, добавляем корицу и прогреваем его до парения. Затем переливаем молоко в мерный стакан, добавляем шоколад и пробиваем все погружным блендером до однородности.

Готовый горячий шоколад разливаем по стаканам и украшаем взбитыми сливками и тертым шоколадом.

Для второго рецепта берем:

500 мл молока

3 желтка

20 г сахара

150 г чёрного шоколада

маршмэллоу - для декора

Подогреваем в мерном стакане молоко до парения. В сотейнике соединяем желтки, сахар и хорошо перемешиваем венчиком. Затем добавьте к желткам горячее молоко и снова перемешайте.

Ставим сотейник на плиту и, постоянно помешивая, доводим массу до температуры 82 градуса — у вас получится крем "Англес". При этом очень важно следить, чтобы желтки не свернулись, иначе получится омлет.

Шоколад отправляем в мерный стакан, заливаем его кремом "Англес", перемешиваем, и пробиваем погружным блендером до однородной текстуры. Разливаем по стаканам, сверху выкладываем маршмэллоу и можно подавать.

Напомним, Елизавета Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.