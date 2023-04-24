Елизавета Глинская предложила два варианта приготовления горячего шоколада.
Для первого рецепта нам понадобятся такие ингредиенты:
- 500 мл молока
- 200 г чёрного шоколада
- корица
- взбитые сливки и тертый шоколад - для декора
Молоко отправляем в сотейник, добавляем корицу и прогреваем его до парения. Затем переливаем молоко в мерный стакан, добавляем шоколад и пробиваем все погружным блендером до однородности.
Готовый горячий шоколад разливаем по стаканам и украшаем взбитыми сливками и тертым шоколадом.
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Для второго рецепта берем:
- 500 мл молока
- 3 желтка
- 20 г сахара
- 150 г чёрного шоколада
- маршмэллоу - для декора
Подогреваем в мерном стакане молоко до парения. В сотейнике соединяем желтки, сахар и хорошо перемешиваем венчиком. Затем добавьте к желткам горячее молоко и снова перемешайте.
Ставим сотейник на плиту и, постоянно помешивая, доводим массу до температуры 82 градуса — у вас получится крем "Англес". При этом очень важно следить, чтобы желтки не свернулись, иначе получится омлет.
Шоколад отправляем в мерный стакан, заливаем его кремом "Англес", перемешиваем, и пробиваем погружным блендером до однородной текстуры. Разливаем по стаканам, сверху выкладываем маршмэллоу и можно подавать.
Напомним, Елизавета Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.