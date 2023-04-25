Украинцы выступили с предложением о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ МП Онуфрия.

Автор инициативы сообщил, что для этого есть основания.

Петиция появилась на сайте президента.

"Как стало известно из источников массовой информации гражданин Украины Березовский Орест Владимирович, 05.11.1944 г.р. (известный на территории нашего государства как митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий) 20 марта 2002 года получил паспорт гражданина российской федерации1 ), и в дальнейшем 23 июня 2003 получил загранпаспорт гражданина российской федерации (серия 51 №1832008)", - написал автор петиции Старовойт Виталий Петрович.

Петиция на 25 апреля набрала 2 146 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины.

Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что митрополит Онуфрий (Орест Березовский) и более 20 священнослужителей УПЦ (МП) имеют российское гражданство.

Следует отметить, что накануне предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил , что «оставил российское гражданство» и не имеет российского паспорта.

«Хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России», – заявил митрополит.

В УПЦ МП отрицали наличие российского гражданства у Онуфрия и других священнослужителей.

Добавим, что на стенах храма УПЦ МП появились гневные надписи, фото: "Сколько еще у украинцев есть..."

Также сообщалось, что у "Паши-Мерседеса" нашли роскошный дом.

Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.