В Украине предлагают запретить деятельность дельфинариев, передвижных зоопарков и не только.

На законодательном уровне предлагается запретить даже фотосессии с дикими животными.

Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте президента Украины.

"Просим Президента Украины, как субъекта законодательной инициативы, внести законопроект, которым запретить в Украине деятельность дельфинариев и определить его как неотложный. Для этого необходимо часть пятую статьи 25 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» изложить в такой редакции: "Запрещается использование животного в корриде, создание и деятельность передвижных зверинцев, передвижных зоопарков и передвижных выставок диких животных, фотосессии с дикими животными, а также деятельность любых дельфинариев", - предлагает автор инициативы.

Кроме того, в петиции предлагается отпустить животных, содержащихся в дельфинариях и передвижных зоопарках, в их природную среду невредимыми.

Вероятно, петиция появилась на фоне скандала, который разгорелся недавно в Украине.

В сети пишут, что популярный дельфинарий якобы сдает в аренду животных для фотосессий в отеле.

Пользователь TikTok выложила видео с номера, снятого с участием животных.

На видео блогер под музыку танцует вместе с морскими котиками. Животные стоят на девушке и возле нее, размахивают лапами.

Напомним, украинцы предлагают убрать "отчество" в паспорте: Приблизит нас к ЕС.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что в Украине хотят запретить популярную соцсеть: "Закрыть полностью".

Также напомним, что украинцы предлагают лишить звания Героя Украины некоторых граждан: "Есть прямые предатели".