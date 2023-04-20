На законодательном уровне предлагается запретить даже фотосессии с дикими животными.
Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте президента Украины.
"Просим Президента Украины, как субъекта законодательной инициативы, внести законопроект, которым запретить в Украине деятельность дельфинариев и определить его как неотложный. Для этого необходимо часть пятую статьи 25 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» изложить в такой редакции: "Запрещается использование животного в корриде, создание и деятельность передвижных зверинцев, передвижных зоопарков и передвижных выставок диких животных, фотосессии с дикими животными, а также деятельность любых дельфинариев", - предлагает автор инициативы.
Кроме того, в петиции предлагается отпустить животных, содержащихся в дельфинариях и передвижных зоопарках, в их природную среду невредимыми.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Часть многоэтажки упала после нового авиаудара: "Руины и утраченные жизни"
Выстрелил в голову: трагедия произошла с 21-летним парнем в тире, первые детали
Российский путинист попал на украинский конкурс, гремит скандал: "Боже, какой яростный стыд""
Побратимы экс-нардепа Барны раскрыли обстоятельства его гибели: "Задача выполнена, но..."
Вероятно, петиция появилась на фоне скандала, который разгорелся недавно в Украине.
В сети пишут, что популярный дельфинарий якобы сдает в аренду животных для фотосессий в отеле.
Пользователь TikTok выложила видео с номера, снятого с участием животных.
На видео блогер под музыку танцует вместе с морскими котиками. Животные стоят на девушке и возле нее, размахивают лапами.
Напомним, украинцы предлагают убрать "отчество" в паспорте: Приблизит нас к ЕС.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что в Украине хотят запретить популярную соцсеть: "Закрыть полностью".
Также напомним, что украинцы предлагают лишить звания Героя Украины некоторых граждан: "Есть прямые предатели".