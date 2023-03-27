Речь идет о TikTok, пишет Politeka.net.
Петиция с соответствующим предложением появилась на сайте президента.
"Запрет Tik-Tok в Украине", - говорится в названии петиции.
Автор предложения отмечает: «Поскольку сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью, хотя бы на период войны в Украине».
За высказались уже более двух тысяч человек.
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Подчеркнем, электронная петиция, адресованная Президенту Украины, рассматривается при условии сбора в ее поддержку не менее 25 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня обнародования петиции.
Напомним, ТикТок (TikTok) – это мультимедийная платформа для создания и онлайн-обмена любительскими видеоклипами. Платформа является очень популярным по количеству подписчиков приложением для социальных сетей в мире.
Кроме того, TikTok стал самой популярной соцсетью для украинцев 18-24 лет, говорится в результатах исследования соцсетей, проведенного коммуникационным агентством plusone social impact в конце 2022-го года.
Второе место по популярности среди молодежи занимает Instagram – соцсетью пользуется 9,6 млн украинцев в возрасте от 18 до 34 лет.
При этом мировое давление по TikTok во всем мире растет.
TikTok столкнулся с массовыми призывами к запрету со стороны критиков, опасающихся, что Китай может использовать платформу для доступа к данным пользователей во всем мире.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает TikTok как угрозу нацбезопасности США, с которой нужно «покончить так или иначе».
Напомним, зданию российского посольства в Киеве придумали новое применение.
Также сообщалось, что гимн Украины предлагается изменить.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине предлагают ввести новый майский праздник.