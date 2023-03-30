Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Автор петиции сообщает, что во всем цивилизованном мире кроме стран СНГ нет отчества.

"Это форма обращения идет из далекого прошлого страны агрессора. Многие даже не умеют правильно подобрать падеж для обращения. Для 90% опрошенных мной, для того чтобы сказать как отчеству Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепу и даже Михаила Грушевского нужен интернет. Да зачем далеко углубляться в историю. Многие даже не знают, как отчество Виталия или Владимира Кличко", - пишет автор.

Кроме того, он напомнил, что в загранпаспортах тоже не указывается "отчество".

"Мы не указываем отчество даже в своих загранпаспортах. Поэтому в рамках разворота Украины от советского наследия, прошу граждан Украины поддержать петицию, а Президента Украины рассмотреть это обращение как один из шагов на пути реформ по вступлению Украины в Европейский союз и присоединение к цивилизованному миру ", – резюмирует инициатор обращения.

Напомним, на сайте президента появилась петиция с просьбой предоставить Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

Также сообщалось, что Залужный рассказал о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.

Кроме того, Politeka.net писала, что погибшей спасительнице из Днепра просят присвоить звание Героя Украины: что известно.