Обращение президенту Украины появилось 17 марта и по состоянию на 15:30 набрало 185 голосов.
Инициатор обращения Годван Николай Николаевич выступил с просьбой о присвоении Героя Украины Главнокомандующему ВСУ генералу Залужному Валерию Федоровичу.
"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу и верность военной присяге, обороне (планирование и принятие решений) Украины от раш***кой орды и человечность как боевого офицера", - говорится в обращении Годвана Николая Николаевича.
Для того, чтобы петицию рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский необходимо чтобы данное обращение набрало 25 000 голосов.
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Напомним, редкое фото молодого Залужного выложили в Сеть: "Тот же взгляд и прищур". Фото было сделано на военном полигоне.
Также сообщалось, что Залужный рассказал о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил украинцам о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.
Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.