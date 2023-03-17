На сайте президента появилась петиция с просьбой присвоить Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

Обращение президенту Украины появилось 17 марта и по состоянию на 15:30 набрало 185 голосов.

Инициатор обращения Годван Николай Николаевич выступил с просьбой о присвоении Героя Украины Главнокомандующему ВСУ генералу Залужному Валерию Федоровичу.

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу и верность военной присяге, обороне (планирование и принятие решений) Украины от раш***кой орды и человечность как боевого офицера", - говорится в обращении Годвана Николая Николаевича.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский необходимо чтобы данное обращение набрало 25 000 голосов.

Напомним, редкое фото молодого Залужного выложили в Сеть: "Тот же взгляд и прищур". Фото было сделано на военном полигоне.

Также сообщалось, что Залужный рассказал о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил украинцам о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.

Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.