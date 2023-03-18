Петиция появилась на сайте Президента.
Руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка скончалась 7 марта после 11 месяцев лечения.
10 апреля 2022 года росины атаковали днепровский аэропорт. Во время второго удара работали спасатели, среди которых была Евгения.
Украинцев просят подписать петицию о назначении погибшей пресс-секретари Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгении Дудке звания "Героя Украины", чтобы обращение рассмотрел президент.
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Евгения получила тяжелые ранения, начала девочка проходила лечение в Украине, затем ее отправили на лечение в Германию.
19 февраля 2023 г. она вернулась в Украину.
По состоянию на 18 марта собрано 1385 голосов из 25 тысяч необходимых.
Напомним, на сайте президента появилась петиция с просьбой предоставить Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.
Также сообщалось, что Залужный рассказал о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил украинцам о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.
Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.