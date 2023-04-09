На сайте президента Украины разместили петицию №22/183476-еп с просьбой ввести праздник День любви, уважения и взаимопонимания и отмечать его 15 мая. Автор предлагает таким образом синхронизироваться с Международным днем ​​семьи из системы ООН.

"Ежегодно 15 мая в системе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день семьи. Прошу синхронизировать и создать соответствующий праздник в Украине и назвать его День любви, уважения и взаимопонимания. В семье начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Она является источником любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек", — говорится в петиции.

В тексте также объясняется, зачем в название праздника хотят добавить "уважение и взаимопонимание".

"Но чтобы все это не ограничивалось семьей, потому что есть люди, которые еще не находятся в семейных отношениях, подчеркиваю именно название День любви, уважения и взаимопонимания. Прошу рассмотреть", — добавил автор.

В настоящее время петиция собрала всего 117 голосов из 25 тысяч необходимых. До конца сбора осталось 67 дней.

Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году ввела Международный день семьи, который отмечается ежегодно 15 мая.

В Украине при Януковиче в 2012 году ввели День семьи, празднование которого установлено на 8 июля, тогда же, когда россияне празднуют свой «День семьи, любви и верности».

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