Повышение тарифов на электроэнергию, похоже, все же не обойдет стороной украинцев.

Вопрос новых тарифов на электроэнергию еще обсуждается, но представители власти и разного рода эксперты начали готовить население к новым ценам, пишет Politeka.net.

Так, генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва в эфире общенационального телемарафона объяснил необходимость повышения тарифов на электроэнергию ситуацией на рынке электрической энергии.

По его словам, она не слишком благоприятна.

«Внутренний спрос восстановился не сполна, а в энергосистеме значительный профицит. Украинским энергетикам при такой ситуации негде брать средства на восстановление. Чтобы накопить ресурсы, им нужно продать по меньшей мере на 30% больше ежемесячно», - отметил Гавва.

По его словам, электроэнергия – это товар, который не подлежит хранению. В отличие от газа, который можно закупить по более дешевым ценам и закачать в хранилище для хранения на отопительный сезон. Соответственно эта производимая, но не купленная электрическая энергия, выпадает на балансирующий рынок, где продается за копейки, не покрывающие расходы производителей.

Частично решить проблематику с ликвидностью государственных компаний, говорит Гавва, должен недавно открытый экспорт.

«Полученные от продажи электроэнергии средства, а средние цены на спотовом рынке Украины в первом квартале 2023 года были ниже средних цен в сопредельных странах ЕС в 1,7 раз, энергетики смогут направить на подготовку к следующей зиме», - пояснил руководитель «Оператора рынка".

Также Гавва напомнил, что ущерб от масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины Всемирный банк оценил более чем в 10 миллиардов долларов.

Накопить сейчас средства естественным способом, как это происходило ранее, компании энергорынка не могут в силу уменьшения потребления, а обязательств по подготовке к следующей зиме имеют гораздо больше.

Отметим, сейчас рассматривается несколько вариантов повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, в том числе 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч.

В свою очередь, обычные украинцы возмущены и обеспокоены очередным повышением в разгар войны.

«И как всегда, все убытки должно покрыть население, всю гуманитарную помощь, в том числе финансовую, разворовывают, а с людей последнее сдерут…»,

«Вымогательство во время войны. Алигархам из ДТЭК денег не хватает...""Итак, повышение тарифов для населения связано, прежде всего, с восстановлением и ремонтом оборудования"- подонки»,

«Почему власти все решают за счет людей. А где нам брать деньги? Почему до сих пор ни один враг не наказуем, почему не изъято то, что было награблено годами, почему там не идет та работа, которая должна в первую очередь делаться?»,

«Это делают повышение тарифов, когда себе выплатили премию депутаты за интенсивность работы, а мы думаем, в чем же у вас заключается интенсивность?»,

«В стране война, а эти изверги наесться не могут».

Напомним, повышение тарифов на электроэнергию отразится на кошельках украинцев.

Также сообщалось, что цены в платежках увеличились.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам массово насчитываются "левые" кубы газа.