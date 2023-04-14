Комунальні тарифи для українців значно змінилися, порівняно з аналогічним періодом за 2022 рік.

Попри запевнення, що під час війни тарифи на комуналку не зростуть, українці помітили зовсім інше. Зокрема подорожчали послуги ЖКГ. Порівняно з березнем-2022 їх вартість у березні 2023 року збільшилася на 4,6%. Про це показано в інфографіці на сайті Держстату.

За всіма показниками найбільше зросла вартість – на утримання та ремонт житла, на 22,9%. До того ж, значно подорожчало прибирання сміття – на 17%.

Водопостачання зросло у ціні на 1,6%. Також зросли показники платіжника за: послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,5%; каналізація – на 1,2%; гаряча вода, опалення – на 0,2%. Вартість електроенергії не змінилася. А от природний газ загалом подешевшав – на 0,4%.

А ось за місяць якщо порівнювати березень із лютим вартість послуг ЖКГ в Україні знизилася – хоч і незначно, на 0,1%.

Також Кабмін зараз розглядає подорожчання тарифів на електрику, адже зросли витрати на обладнання. А через постійні обстріли доводиться витрачати величезні гроші на ремонт мереж. Підвищити ціни пропонують у два етапи. Спочатку до 2,5 гривні за кіловат. Після цього ціна почне поступово зростати до показників 5,5 гривні за кіловат.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій.

А ще Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500 грн.

Також Politeka писала про пенсію понад 10 тисяч гривень: скільки пенсіонерів в Україні одержують такі виплати.