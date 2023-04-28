ТЦК теперь могут вручать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете.

Протоколы за нарушение правил военного учета также могут составлять везде, передает "24 канал".

Раньше админпротокол о нарушении военного учета ТЦК мог составлять только там, где военнообязанный состоит на учете.

повестка, мобилизация, уклонисты

Однако, после принятия постановления это смогут делать где угодно.

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В том случае, если мужчина состоит на учете, например, в Киеве и находится в Ужгороде, где ему вручают повестку - ему нужно явиться в ужгородский центр комплектования в указанное время для уточнения данных.

ТЦК, военкомат, призывники, повестки

Если военнообязанный не появляется в ТЦК - руководитель ужгородского ТЦК и СП составляет на нарушителя административное взыскание за не явку в ТЦК, говорит юрист Владислав Юрчак.

"От і вручайте кабінету міністив , депутатам , і усім, хто втік і розважається не залежно в якому місці перебувають на своїх відпочинках ! А не чіпляйтеся до звичайних людей , які і так вже другий рік віддають життя",

"Пропускаю вперед дітей можновладців! Мені потрібен приклад від діточок наших чиновників!", - скаржаться українці у коментарях.

Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонять от мобилизации.

Также стало известно, что украинским мужчинам готовятся "упростить" медосмотр: "теперь не только в военкомате...".

Кроме того, мы сообщали, мужчине вручили повестку, но он отказался от мобилизации: суд вынес приговор.