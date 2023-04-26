Правительство Украины назвало населенные пункты, которые получили разрушения в результате войны и будут отстроены по новым принципам.

Восстановление, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, будет проходить в рамках экспериментального проекта комплексно и по новым принципам, пишет Politeka.net.

Один из основных принципов восстановления – это «build back better», то есть «отстроить лучше, чем было».

Итак, первыми населенными пунктами, которые будут отстроены, станут Бородянка и Мощун в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Посад-Покровское в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области.

Будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов.

Шмыгаль также заверил, что восстановление коснется и других населенных пунктов, восстановление будет проходить по всей стране.

"Этот документ - о поиске наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно", - сказал премьер.

В свою очередь украинцы, комментируя заявление премьер-министра, выражают обеспокоенность по поводу хищения средств, выделенных на строительство. Другие же предполагают, что, может, действительно удастся отстроить все лучше, чем было до полномасштабной войны:

«Может, будем меньше воровать и сделаем всю страну «лучше, чем было»?»,

«Пришел транш, будет большое воровство»,

«Главное, чтобы не воровали, потому что это деньги западные украдут – посадят и найдут», «Это новое Большое воровство»,

«Дерибан»,

«По новым принципам воровать»,

«Как хочется, чтобы закончилась война и началось восстановление!» .

Добавим, за год полномасштабной войны россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на сумму 143,8 млрд долларов. Данные по состоянию на февраль обнародовала Киевская школа экономики в рамках проекта «Россия заплатит».

Напомним, принято решение о повышении тарифов на электроэнергию.

Также сообщалось, что цены в платежках увеличились.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам массово насчитываются "левые" кубы газа.