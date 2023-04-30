Как выяснилось по определению суда об избрании меры пресечения , он требовал от администратора рецепции 100 грн.

Нападение было совершено 13 апреля - преступление классифицируется как тяжкое, так как было совершено в период военного положения - подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, передает "Захід нет".

«Подошел к стойке рецепции, достал из кобуры предмет, внешне похожий на пистолет, и, держа его в руке, поставил на стойку, демонстрируя его администратору, тем самым угрожая применением насилия, которое потерпевший воспринял как реальную угрозу своей жизни. При этом потребовал передать ему 100 гривен, написав указанную сумму на листе бумаги, избегая разоблачения», – указано в материалах Лычаковского районного суда.

Подозреваемый свою вину признал, но просил назначить более мягкую меру пресечения.

Львовянина, совершившего разбойное нападение на гостиницу, заключили под стражу на два месяца.

14 апреля следователь судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов - это 214 720 грн.

Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве .

Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, была отдана под суд.