Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в полиции Херсонской области.
По словам полицейских, во время профилактического рейда в микрорайоне Таврический работники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей обнаружили в одной из квартир пожилую женщину, лежавшую на полу и накрытую одеялом.
«Самостоятельно встать она не могла и ходить уже не может. Хозяйка объяснила, что несколько дней находится в таком состоянии, ей помогает сын. Обращаться за помощью она отказалась. На место вызвали скорую, после осмотра врачей женщина отказалась от госпитализации. Медики объяснили, что она нуждается в постоянном уходе», - рассказали правоохранители.
Женщина является законным опекуном 10-летнего внука, мать мальчика умерла несколько лет назад, отец лишен родительских прав.
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На момент приезда полицейский мальчик дома не был, но через несколько минут он появился вместе с отцом. Мужчина при этом был нетрезв.
Также выяснилось, что ребенок долгое время не вовлечен в онлайн-обучение, никто из его родных этим не занимался.
"В квартире были неприемлемые условия для проживания ребенка: антисанитария и вонь", - добавили в полиции.
В результате было решено забрать мальчика из семьи. Сейчас он находится в медицинском заведении, его дальнейшую судьбу определит соцслужба.
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