Испокон веков украинцы уважают своих героев, тех, которые своей кровью жертвовали для защиты родного края.

Об этом идет речь в петиции на сайте президента Украины.

"Мы обращаемся к Президенту Украины с призывом к установлению Дня, который уже более 72 лет традиционно отмечается в Украинском Мире, – Дня Героев, который отмечается 23 мая ежегодно для чествования подвигов защитников родного края (проект Указа Президента Украины прилагается)", - говорится в петиции.

Для того чтобы петицию рассмотрел президент - нужно набрать 25 тысяч голосов. По состоянию на 16.50 26 апреля петиция набрала 686 голосов.

Кроме того, украинцы предлагают ужесточить наказание за коррупцию.

В Украине за совершение коррупционных действий хотят арестовать на срок от 10 лет до пожизненного с конфискацией имущества.

"С целью преодоления коррупции в Украине, прошу внести изменения на законодательном уровне о привлечении лиц к уголовной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства путем введения наказания только в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного с обязательной конфискацией имущества и денежных средств", – пишет автор инициативы Константинов Юрий.

По состоянию на 26 апреля обращение набрало 968 голосов из 25 000 необходимых, чтобы его рассмотрел президент.

Добавим, что на стенах храма УПЦ МП появились гневные надписи, фото: "Сколько еще у украинцев есть..."

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Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.