Евгений Клопотенко отметил, что разработал рецепт к праздникам, чтобы хватило сразу на 10 сладкоежек.

Прохладный молочный коктейль освежит в жаркий день. Им можно потещить себя во взрослой жизни, когда не хватает маленьких радостей. К тому же такой напиток понравится даже детям и станет прекрасным украшением праздничного стола.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт молочного коктейля, который иногда готовит себе.

Евгений Клопотенко отметил, что разработал рецепт к праздникам, чтобы хватило сразу на 10 сладкоежек. Но, если вам нужно меньше коктейся или вы готовите для другого колличества людей, то просто откорректируйте при необходимости пропорции рецепта.

Что вам понадобится для молочного коктейля на 10 человек:

500 г клубники (можно замороженной)

6 бананов

1,5л молока 2,5%

5 веточек мяты

3 ст. л. меда (опционально)

Как приготовить молочный коктейль по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Возьмите клубнику и хорошенько ее помойте, оторвите хвистики. После этого выкладите ягоду в чашу блендера.

2. Очистите от кожуры бананы и поломайте на кусочки любого размера. Добавьте к клубнике.

3. Помойте веточки мяты и встряхните их, чтобы избавиться от лишней воды. Оборвите листики и добавьте их в чашу блендера.

4. После чего влейте прохладное молоко и перебейте все в блендере до однородности.

5. После этого попробуйте на вкус, если вам не хватает сладости, то подсластите медом и еще раз перебейте блендером.

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