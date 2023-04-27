Новоселицкий районный суд Черновицкой области признал украинку виновной в незаконном распространении информации о перемещении Вооруженных сил Украины.
Об этом стало известно из опубликованного приговора суда от 21 апреля.
6 января 2023 на трассе «Житомир — Черновцы» в селе Бояны Черновицкой области, обвиняемая женщина наблюдала движение военной техники.
С помощью мобильного телефона женщина зафиксировала движение техники ВСУ и опубликовала запись в сети ТикТок.
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На судебном заседании женщина признала вину полностью и объяснила, что не осознавала ответственность за свои действия и не предусмотрела возможные последствия.
Стало известно, что женщина работает медицинской сестрой в реанимации Черновицкой областной клинической больницы.
Суд учел молодой возраст медсестры, которая имеет позитивные характеристики и не привлекалась к уголовной ответственности.
Кроме того, жительница Черновицкой области добровольно перечислила 10 тысяч гривен в помощь ВСУ.
Поэтому женщину наказали штрафом в 51 тысячу гривен.
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