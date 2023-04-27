Новоселицкий районный суд Черновицкой области признал украинку виновной в незаконном распространении информации о перемещении Вооруженных сил Украины.

Об этом стало известно из опубликованного приговора суда от 21 апреля.

6 января 2023 на трассе «Житомир — Черновцы» в селе Бояны Черновицкой области, обвиняемая женщина наблюдала движение военной техники.

С помощью мобильного телефона женщина зафиксировала движение техники ВСУ и опубликовала запись в сети ТикТок.

Сто семьдесят семь тысяч пользователей просмотрело видео, 5 001 пользователь поставил лайк.

На судебном заседании женщина признала вину полностью и объяснила, что не осознавала ответственность за свои действия и не предусмотрела возможные последствия.

Стало известно, что женщина работает медицинской сестрой в реанимации Черновицкой областной клинической больницы.

Суд учел молодой возраст медсестры, которая имеет позитивные характеристики и не привлекалась к уголовной ответственности.

Кроме того, жительница Черновицкой области добровольно перечислила 10 тысяч гривен в помощь ВСУ.

Поэтому женщину наказали штрафом в 51 тысячу гривен.

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