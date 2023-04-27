Освобожденный из вражеского плена защитник не смог сдержать слез, держа в руке яблоко.

Вчера, 26 апреля, произошел большой обмен пленными , украинские герои вернулись домой.

В сети появились трогательные кадры возвращения воинов домой, в том числе, где украинский защитник держит в руках яблоко по возвращении из российского плена.

Долгожданному фрукту обрадовались и другие военные.

"Я о яблоке год мечтал", – говорит один из защитников на видео.

"Слов нет, одни слезы. С возвращением Наши Детки",

"На это смотреть без слез невозможно, это просто дикость довести человека до такого состояния, долгих лет жизни и крепкого здоровья всем нашим воинам, защищающим нашу землю от нечисти. Низкий поклон",

"Тот, что показывают второго, с яблоком, какой-то он истощен, худенький.

Сколько зверства они там перенесли, наши ребята, сердце разрывается...",

"Дорогие наши!!!! Какая же вы радость для всех, живые, умные, сильные!!!! Серденька наше",

"Просто нет слов",

"Боже милосердный, зачем такие мучения терпят!?((((Боже храни наших защитников и весь украинский народ во имя Иисуса Христа!)", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, россияне сбросили пять бомб на живописный поселок под Херсоном.

Также сообщалось, что россияне все чаще атакуют авиабомбами.

Кроме того, Politeka.net писала, что минувшей ночью россияне ударили по Николаеву ракетами "Калибр".