В "Укрэнерго" рассказали о последствиях ударов российской федерации и рассказали, когда могут начаться новые отключения.

Из-за ракетных ударов россии по инфраструктуре Украины, в нашей стране наблюдались отключения электричества на протяжении осени и зимы. Спустя три месяца энергетическая система страны все еще находится в сложном положении. В "Укрэнерго" предупредили о возможных проблемах со светов в будущем.

В частности, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона рассказал, что дефицит электроэнергии – сезонное явление. Обычно в Украине весной и летом наблюдается избыток мощности. Но в этом году ситуация изменилась.

Российские захватчики нанесли инфраструктуре Украины значительный ущерб, потому проблемы со светом будут. В частности отключения могут быть уже этим летом - ожидается дефицит мощностей. Потому не спешите прятать генераторы.

"Также серьезные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, которые покрывали существенную часть нашего баланса. Поэтому ремонтная кампания весной и летом 2023 года очень сложная из-за зимних масштабных разрушений", – добавил Кудрицкий.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что дефицит могут компенсироваться за счет увеличения мощностей тепловых электростанций, а также благодаря импорту из Европы. Но все будет зависит от того, начнут ли россияне снова обстреливать энергосистему Украины.

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