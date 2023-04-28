В этот раз на своей странице в Instagram Татьяна Литвинова показала, как приготовить фаршированные шампиньоны на мангале.

"Еще лучше, чем шашлык! Это то, что вы будете рассказывать своим знакомым после того, как попробуете это блюдо. Оно также легко заходит в категорию ПП (Правильное Питание) и является на 100% безгрешным!", - советует звезда "Мастер Шеф" .

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Шампиньоны – 0,5 кг

Фарш (индейка) – 300 г

Зеленый лук – 30 г

Кинза – 15 г

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Соевый соус – 3-4 ст.л.

Сушеный чеснок – 1/2 ч.л.

Отделяем шляпки шампиньонов и очищаем их . Маринуем грибы с растительным маслом, соевым соусом и измельченным чесноком.

Для начинки к индюшачьему фаршу добавляем измельченные зеленый лук и кинзу, соль, перец.

Начиняем замаринованные шляпки шампиньонов фаршем, а затем соединяем две шляпки между собой, повернув стороной с фаршем друг к другу.

Нанизываем фаршированные грибы на шампур, заворачиваем их в фольгу и ставим жариться на красных углях 30 минут. Затем снимаем фольгу, сливаем жидкость и ставим шампиньоны дожариваться до золотистого цвета.

"Выходят они очень сочными! Совсем не жирными и удивительно вкусными", — подчеркнула Татьяна Литвинова.

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