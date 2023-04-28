О содержании поручения, которое получил Залужный, впервые рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Politeka.net.

По его словам, Валерий Залужный получил его от президента Украины Владимира Зеленского.

«Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному – подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят (в центрах комплектаций – ред.) отправлять как военнослужащих на линию фронта», – рассказал Резников на пресс-конференции в Military Media Center.

Итак, большинство военкомов будут отправлять на поле боя. А на их место необходимо направлять получивших ранения военнослужащих.

«Знающие, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», рассказал Резников.

Министр также заверил, что Украина готова к контрнаступлению. В настоящее время ВСУ ждут погоды и решения командования.

"Как только будет Божья воля, погода и решение командиров - мы это сделаем", - добавил Алексей Резников.

Танков Abrams, по словам Резникова, в этом контрнаступлении не будет.

"Танки Abrams в этом контрнаступлении поучаствовать не успеют, но наши экипажи уже поехали на учебу. Но, кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа – БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции. Там завершаются еще подготовительные курсы", - заявил министр обороны Украины.

Резников также сообщил, что украинские военные еще должны закончить овладение новейшей военной техникой, предоставляемой странами-союзниками.

"Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака", - заверил министр.

Напомним, ранее сообщалось об избиении мужчины работниками ТЦК: в полиции прокомментировали скандальное видео.

Кроме того, сообщалось, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

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