В Житомирской области командир взвода одной из воинских частей избил подчиненного солдата.

Соответствующее видео появилось в Сети и быстро получило огласку, пишет Politeka.net.

К сожалению, оно оказалось совсем не фейковым.

Как рассказали в ДБР, инцидент действительно произошел в одной из воинских частей Житомирской области.

«По объяснениям младшего лейтенанта, «воспитательную беседу» с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы, в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в ДБР подробности инцидента.

Теперь командиру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Предварительная квалификация его действий – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Также стало известно, в каком состоянии сейчас находится солдат. В ДБР заверили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Напомним, ранее в сети также появились кадры, на которых дерущийся лейтенант просит прощения.

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