Соответствующее видео появилось в Сети и быстро получило огласку, пишет Politeka.net.
К сожалению, оно оказалось совсем не фейковым.
Как рассказали в ДБР, инцидент действительно произошел в одной из воинских частей Житомирской области.
«По объяснениям младшего лейтенанта, «воспитательную беседу» с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы, в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в ДБР подробности инцидента.
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Теперь командиру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
Предварительная квалификация его действий – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Также стало известно, в каком состоянии сейчас находится солдат. В ДБР заверили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.
Напомним, ранее в сети также появились кадры, на которых дерущийся лейтенант просит прощения.
Также напомним, что в Сети наглядно показали, во что превращается оккупированный Донецк.
Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на железной дороге.
Также сообщалось, что появилось фото могилы легендарного "Да Винчи".