Так, судячи з нових фото, місто потопає у смітті, пише Politeka.net.

«Донецьк перетворюється на потворний сміттєросранськ. Заплювано, замизкано, брудно, занепад. Метал. конструкції іржавіють, бетонні та цегляні - руйнуються, фарба облазить», - розповіла користувачка Twitter, додавши, що скрізь сміття і стихійне звалище.

У свою чергу, журналіст та блогер Денис Казанський, який у 2014 році був змушений виїхати з рідного Донецька, констатував, що у місті серйозні проблеми з пасажирським транспортом – не вистачає водіїв.

Штат укомплектований лише на 30%, оскільки решту Росія мобілізувала та відправила на війну проти України.

У місті,каже Казанський, давно б стався транспортний колапс, але ситуацію рятує різке падіння чисельності населення: половина мешканців міста втекла, людей залишилося мало.

Тому й автобусів не потрібно стільки, як раніше.

«Як добре стало в Донецьку з приходом російського світу! Добре, що Росія допомогла та звільнила від страшного українського гніту».

Раніше Казанський показував, якого кольору вода тече з кранів у Донецьку.

Донецк. Такую воду дает русский мир pic.twitter.com/y6J56OvozS — Денис Казанський (@den_kazansky) February 28, 2023

"Який "світ", така і вода",

«Напевно, з шахтарської лазні одразу у водопровід»,

«Її добувають шахтарі у шахті»,

«Що заслужили, те й отримують»,

«Це нафта» , - жартують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилися нові кадри з Маріуполя, від яких холоне кров.

Також повідомлялося про примусову евакуацію дітей – як це відбуватиметься.

Крім того, Politeka.net писала, що Бахмут намагаються оточити, атаки не припиняються.