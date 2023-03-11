Так, судячи з нових фото, місто потопає у смітті, пише Politeka.net.
«Донецьк перетворюється на потворний сміттєросранськ. Заплювано, замизкано, брудно, занепад. Метал. конструкції іржавіють, бетонні та цегляні - руйнуються, фарба облазить», - розповіла користувачка Twitter, додавши, що скрізь сміття і стихійне звалище.
У свою чергу, журналіст та блогер Денис Казанський, який у 2014 році був змушений виїхати з рідного Донецька, констатував, що у місті серйозні проблеми з пасажирським транспортом – не вистачає водіїв.
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Штат укомплектований лише на 30%, оскільки решту Росія мобілізувала та відправила на війну проти України.
У місті,каже Казанський, давно б стався транспортний колапс, але ситуацію рятує різке падіння чисельності населення: половина мешканців міста втекла, людей залишилося мало.
Тому й автобусів не потрібно стільки, як раніше.
«Як добре стало в Донецьку з приходом російського світу! Добре, що Росія допомогла та звільнила від страшного українського гніту».
Раніше Казанський показував, якого кольору вода тече з кранів у Донецьку.
"Який "світ", така і вода",
«Напевно, з шахтарської лазні одразу у водопровід»,
«Її добувають шахтарі у шахті»,
«Що заслужили, те й отримують»,
«Це нафта» , - жартують користувачі соцмереж.
Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилися нові кадри з Маріуполя, від яких холоне кров.
Також повідомлялося про примусову евакуацію дітей – як це відбуватиметься.
Крім того, Politeka.net писала, що Бахмут намагаються оточити, атаки не припиняються.