Военный эксперт заявил, что в плане мобилизации нужно переходить на другой "режим".

Мотивированных и профпригодных военнообязанных, находящихся в так называемом спецучете нужно призывать.

Так считает военный эксперт Роман Свитан, своим мнением он поделился в эфире "Фабрика новин".

"Сейчас практически невозможно найти на улице мотивированных и профпригодных, надо переходить на другой режим. Нужно мотивированных и профпригодных, который сейчас прикрыты некоторой "рубашкой" от призыва в армию, находящихся а спецучете так называемом - это Министерство внутренних дел, Служба Безопасности, некоторые налоговые и таможенные структуры - у нас налоговиков 40 тысяч человек и таможенников 20 тысяч", - говорит Свитан.

По словам военного, в этих структурах есть сотни тысяч мотивированных человек, которых не нужно обучать с нуля.

"Это несколько корпусов, которые можно использовать, не говоря о том, что Министерство Внутренних дел, которое в полном составе может выполнять боевые задачи - это реальные профпригодные и мотивированные люди, это сотни тысяч человек.

Служба безопасности - десятки тысяч человек, часть СБУ выполняет боевые задачи, причем, именно из Министерства внутренних дел и с СБУ получаются очень хорошие воины. Они изначально шли в такого рода структуры - они готовы и мотивированы, так как получают денежное содержание от государства и профпригодны, так как готовы обращаться с оружием - их не надо сильно доучивать", - резюмировал Свитан.

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