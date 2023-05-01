Курс гривны будет укрепляться, и этому есть веские причины, о которых рассказали в Верховной Раде.

Позитивные новости по поводу курса гривны сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Politeka.net.

«Есть у меня для вас хорошие новости: За апрель месяц Нацбанк продал валюты всего на -1,37 млрд $. Как видите по графику, это наименьший объем валюты проданный замесяц после начала войны», - сообщил Железняк, добавив, что ожидается укрепление курса гривны.

Кроме того, Украина получила 5,5 млрд$.

«Поэтому снова ожидаем рост валютных резервов по результату апреля», - сообщил нардеп.

Комментируя сообщение Железняка, некоторые из пользователей Telegram грустно пошутили по поводу возвращения довоенного курса доллара.

«Ждем доллар по 26?»,

«По 8 – оказывается, до сих пор есть куча людей, гордящихся яныком как президентом, в т.ч. из-за курса при нем»,

«То те же, что и скучают по СССР, потому что раньше "было круто"»,

«У людей деньги закончились. Премии забрали»,

«Ждем, когда НБУ отпустит курс?»,

«Все эти ваши графики до задницы. Денег у людей меньше, а цены все растут и растут» , - комментируют украинцы новость о курсе гривны.

В понедельник, 1 мая, наличные курсы доллара и евро выросли против гривны как на "черном рынке", так и в кассах банков.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,66 – 37,83 грн после того, как закончил прошлую неделю укреплением до 37,38 – 37,80 грн.

"Черный" курс евро составил 41,27 – 41,57 грн против курса 41,12 – 41,53 грн за евро в пятницу.

Средние курсы валют в кассах банков были таковыми:

Доллар США – 37,5 – 38,025 грн (курс на 28 апреля – 37,4 – 37,99 грн);

Евро – 41,00 – 41,8 грн (курс на 28 апреля – 41,00 – 41,75 грн).

Напомним, в "Нефтегазе" сообщили цену на газ с мая.

Также сообщалось о скидке на оплату газа – кто из украинцев может сэкономить.

Кроме того, Politeka.net писала, каким будет курс доллара, ВВП и цены в 2023 году.