Клиенты ПриватБанка часто сталкиваются с большими проблемами, одной из которых является перевод денег.

Да, о ситуации рассказала клиентка Ирина на сайте Минфина.

"Мне был направлен SWIFT перевод из США. ПриватБанк заблокировал перевод и требует фото документа, подтверждающего личность отправителя. При этом банк не может объяснить, почему именно этот перевод был заблокирован и требует дополнительной проверки. Отправитель предоставлять документ боится. Отмечу, что отправитель точно не россиянин.

Я хотела написать отказ от предания для возвращения его отправителю. ПриватБанк мой отказ не принимает со ссылкой на правила работы банка во время военного положения. Также банк не предоставляет письменного отказа в выдаче перевода, который необходим для обращения в суд.

Ответ банка – перевод сможет вернуться к отправителю после завершения действия военного положения. Когда завершится военное положение, никто не знает", - отметила она.

В комментарии отметили, что это может быть один из видов популярной аферы – а именно перехват SWIFT-переводов. Мошенники таким образом прикрываются военным положением.

Напомним, недавно у клиентов Приватбанка возникли проблемы с оплатой картами - начали массово появиться жалобы на то, что не могут совершить покупки в магазине, а также перевести деньги с карты на карту.

Некоторые пользователи сообщили, что не могли снять наличные деньги в банкоматах и ​​провести транзакции в онлайн-банкинге «Приват24».

Напомним, клиентка ПриватБанка исчезла сбережения, ее заявку игнорируют.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.