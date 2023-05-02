Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратились к парламенту с просьбой.

Валерий Залужный и Резников просят отложить рассмотрение законопроекта №8312 о возвращении военным доплат в 30 тысяч гривен, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

«Получили от силового блока письмо с их видением по оплате труда личного состава», – сообщил Арахамия.

По его словам, они просят собрать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства, Генштаба и до конца мая совместно разработать законопроект, урегулирующий вопросы оплаты труда защитников.

Письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.

Военные считают, что проголосованная недавно правка не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов; ее текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности; система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге; популизм в этом вопросе может иметь крайне негативные последствия и вызвать разочарование.

Отмечается, что предложение в законопроекте №8312 не решает проблем.

«По нашему общему мнению, указанное предложение не может быть принято в предложенной редакции исходя из такого. Предложение не решает значительный круг проблем, связанных с денежным вознаграждением военнослужащих…» , - говорится в обращении к Верховной Раде.

Авторы срочного обращения предлагают разрабатывать нормативную базу по оплате труда защитников более дифференцированно и главное – с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны.

Напомним, в апреле текущего года народные депутаты поддержали поправку в законопроект №8312, предусматривающую возврат доплат по 30 тысяч гривен всем военным, полицейским и спасателям до конца военного положения.

Напомним, ранее Залужный получил важное поручение от президента Украины Владимира Зеленского.

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