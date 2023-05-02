В этот раз на своем Ютуб-канале Татьяна Литвинова рассказала, что это блюдо полюбилось не только американцам, но и людям по всему миру благодаря своему неповторимому вкусу и аромату. Крылышки Баффало - идеальное блюдо для просмотра спортивных трансляций. Они ароматные, вкусные, немного острые и очень сочные. Это простое блюдо, которое точно запомнится вашим гостям.
Ингредиенты для "Крылышек Баффало":
- Куриные крылья - 1 кг
Маринад:
- Кефир - 200 мл
- Соус острый - 0,5 ч.л.
- Соус томатный - 2 ст.л.
- Горчица - 0,5 ст.л.
- Соль - 0,5 ч.л.
- Чеснок - 3 зубчика
Соус Баффало:
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- Масло сливочное - 60 г
- Мед - 1 ст.л.
- Соус острый - 1 ч.л.
- Соус томатный - 2 ст.л.
- Сок лимона - 2 ст.л.
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль - 0,5 ч.л.
Приготовление:
Очистите куриные крылья от перьев и разделите их на три части по суставам. Для маринада смешайте кефир, острый и томатный соусы, соль, измельченный чеснок и горчицу.
Замаринуйте крылья в этом маринаде от 1 часа до 24 часов. Приготовьте крылья в духовке, разогретой до 200 градусов.
Далее следует готовить в духовке, разогретой до 200 градусов в течении 30 минут или на открытом огне. Лучше предварительно положить на противень пергамент. После разогреть масло, добавить мед, острый и томатный соусы, сок лимона, соль и чеснок. Все хорошенько перемешать.
Готовые крылышки переложить в соус и снова запечь в духовке, застелив противень пергаментом в течении 5-10 минут до румяного цвета. Подавать крылья можно вместе с салатом Коул слоу.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
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