В этот раз на своем Ютуб-канале Татьяна Литвинова рассказала, что это блюдо полюбилось не только американцам, но и людям по всему миру благодаря своему неповторимому вкусу и аромату. Крылышки Баффало - идеальное блюдо для просмотра спортивных трансляций. Они ароматные, вкусные, немного острые и очень сочные. Это простое блюдо, которое точно запомнится вашим гостям.

Ингредиенты для "Крылышек Баффало":

Куриные крылья - 1 кг

Маринад:

Кефир - 200 мл

Соус острый - 0,5 ч.л.

Соус томатный - 2 ст.л.

Горчица - 0,5 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Чеснок - 3 зубчика

Соус Баффало:

Масло сливочное - 60 г

Мед - 1 ст.л.

Соус острый - 1 ч.л.

Соус томатный - 2 ст.л.

Сок лимона - 2 ст.л.

Чеснок - 2 зубчика

Соль - 0,5 ч.л.

Приготовление:

Очистите куриные крылья от перьев и разделите их на три части по суставам. Для маринада смешайте кефир, острый и томатный соусы, соль, измельченный чеснок и горчицу.

Замаринуйте крылья в этом маринаде от 1 часа до 24 часов. Приготовьте крылья в духовке, разогретой до 200 градусов.

Далее следует готовить в духовке, разогретой до 200 градусов в течении 30 минут или на открытом огне. Лучше предварительно положить на противень пергамент. После разогреть масло, добавить мед, острый и томатный соусы, сок лимона, соль и чеснок. Все хорошенько перемешать.

Готовые крылышки переложить в соус и снова запечь в духовке, застелив противень пергаментом в течении 5-10 минут до румяного цвета. Подавать крылья можно вместе с салатом Коул слоу.

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