Андрей Бедняков с сожалением константировал, что эти дети уже стали взрослыми, потому что россияне разрушили их детство.

Шоумен Андрей Бедняков, который был телеведущим травел-шоу "Орел и Решка", с первых дней вторжения россии бросил все свои силы, чтобы помочь ВСУ и переселенцам. Недавно он отправился на встречу с маленькими украинцами, которые были в эпицентре боевых действий. Знаменитый украинец поделился кадрами в Инстаграм.

В частности, Андрей Бедняков уточнил, что на встрече присутствовали маленькие украинцы из Мариуполя, Волновахи, Киевской области, Харьковской и других городов, куда прилетали российские бомбы и снаряды. Все эти дети сейчас находятся на реабилитации в детском лагере.

"У каждого своя история. Почти у каждого она страшна Лично Я остался без родителей во взрослом возрасте. И я не могу даже представить, как переживают потерю своего ближайшего человека эти дети. Кто-то потерял обоих… на своих глазах", - поделился ведущий.

Андрей Бедняков с сожалением константировал, что эти дети уже стали взрослыми, потому что россияне разрушили их детство. Во время встречи телеведущим травел-шоу "Орел и Решка" едва смог сдержать слезы.

"Как отец, держал слезы как мог, сжимая свои маленькие мокрые кулачки за спиной, чтобы никто не видел (только не говорите никому). Не для того я к ним приехал... точно не плакать... Мы классно провели время: Мы говорили. Вспоминали. Они спрашивали. Я отвечал. Мы смеялись. Обнимались. Снова смеялись", - вспомнил знаменитость.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.