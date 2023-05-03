В Украине в конце апреля 2023 года истек срок действия годовых договоров на поставку природного газа.

В Украине были установлены цены на тариф за газ. В частности "Нафтогаз" утвердил тарифы с 1 мая 2023-го по 1 мая 2024-го. Соответствующее сообщение опубликовано на официально сайте поставщика.

При этом большинство украинских бытовых потребителей "голубого топлива", а именно около 98%, являются клиентами газоснабжающего предприятия "Нафтогаз Украины". Речь идет о 12,4 миллионов украинских домохозяйств.

Ранее многие эксперты и представители Кабмина не исключали, что в Украине повысят тарифы на природный газ после завершения отопительного сезона из-за сверхсложной финансовой ситуации.

Но пока опасения оказались напрасными. Стоит отметить, что тарифы "Нафтогаз Украины" не изменились по тарифному плану "Фиксированный". Потому сейчас каждый кубометр будут продавать за 7,96 гривен. Такие цены будут действовать по 1 мая 2024-го года.

Клиент ежемесячно платит за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца. Счета за газ можно получить в личном кабинете или чат-боте.

В стране сейчас действует мораторий на повышение стоимости коммунальных тарифов для населения на отдельные виды коммунуслуг. Несмотря на это, некоторые цены на коммуналку все-таки повышают. Так, уже подорожала вода, а в ближайшее время могут изменить стоимость электроэнергии.

Напомним, тарифы на свет для украинцев хотят пересмотреть.

Как Politeka сообщала, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.