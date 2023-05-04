Митрополит оценил вероятность объединения ПЦУ с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Так, Епифаний сообщил, что ПЦУ открыта своему украинскому народу, но не будет принимать коллаборантов.

"Нет смысла говорить о вероятном объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет абсолютно другие ценности и приоритеты. У нас не тоталитарная Россия, где может быть реализовано все, что заблагорассудится вождю, независимо от мнения или позиции тех, кого это непосредственно касается.

Мы призываем, но никого не принуждаем и не будем делать этого в будущем. В конце концов, в этом нет никакого смысла. Нам не нужны в своих рядах коллаборанты, которые ненавидят все украинское, или те, кому даже ужасы, вызванные полномасштабным российским нападением, не открыли глаз и не стали толчком для переоценки пребывания в составе Московского патриархата", - говорит Митрополит.

Епифаний добавил, что в Украине есть своя украинская православная церковь.

"Объединиться с московской церковью это все равно что удавку себе на шею надеть. И для чего сейчас мы воюем, чтобы снова в ад из-за каких-то церковных договоренностей? В любом случае, сейчас Украине и Украинцам нужно отстоять свою независимость от оккупации и военной, и политической, и религиозной",

"Говорили балакали сіли і заплакали, еще не выгнали а уже снова хотят присоединять Нет Нет и еще раз Нет", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: gazeta.ua.

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