Российские кураторы из кремля направили его шпионить за боевой авиацией ВСУ.

Российский "крот" мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы шпионить за боевой авиацией. Более того, шпион приехал из временно оккупированного Крыма, где проживал всю свою жизнь. В свою незаконную деятельность он даже втянул бывшую жену. Более детально об этом сообщили на сайте СБУ.

Оказалось, что житель Крыма дважды предал Украину - еще в 2014 году он поддержал российских захватчиков и с удовольствием получил паспорт рф. А позже он добровольно стал на воинский учет российской федерации, где на него вышел работник спецслужб рф.

По указанию своего куратора из кремля, перед началом полномасштабного вторжения мужчина прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники.

На территории южного региона он должен был собирать разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск. Для этого в прошлом году он мобилизовался в ВСУ.

Находясь в рядах одной из украинских воинских частей, мужчина шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны Украины. Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Полученные данные житель Крыма дистанционно передавал российским оккупантам через свою бывшую жену, которая проживает в Крыму и находится в поле зрения российской спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали мужчину во время выполнения им вражеского разведывательного задания.

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