В Одессе военком воспользовавшись служебным положением за вознаграждение давал указание подчиненным кого призывать, а кого нет. Государственном бюро расследований сообщило, что сейчас проверяется информация СМИ о том, что военком имеет миллионы прибыли.
Украинсцы в сети были поражены колличеством денег и недвижимостью, которая есть у одесского военкома. В частности, бывший нардеп Игорь Мосийчук провел расследование вместе с журналистами, в котором выяснили, что начальник Одесского военкомата продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также якобы воровал на обеспечении военных.
Более того, военком якобы имеет виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро. Именно эту информацию сейчас проверяют ГБР.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Украинцев умоляют не игнорировать тревоги, Кремль готовит новую пакость: опаснее, чем дроны
Взрывы в Киеве, улицы усеяны обломками дронов: вот почему надо срочно идти в укрытие
Взрывы в Киеве, россияне атаковали дронами и ракетами одновременно: известны последствия
Пассажирский поезд "Укрзалізниці" попал под обстрел оккупантов, есть раненые: первые подробности
Многие пользователи сети требуют притянуть военкома к наказанию, некоторые даже предлагают лишить его гражданства Украины или расстрелять по законам военного времени:
"За такие вещи во время войны только трибунал! И выполнить казнь на площади!", "Одни отдают жизнь на фронте, а другие наживаются на войне! Давно пора с этим разобраться!", "А сколько таких по стране?", "Главное-таких скотов у нас еще есть много".
К тому же другие украинцы предлагают забрать все эти деньги и отдать на ВСУ или отдать в фонд на строительство домов, разрушенных ударами рф:
"Их состояние отдать нашим защитникам, которые с начала войны на фронте, они заслужили", "Давайте все деньги и имущество передадим переселенцам? Будет хоть толк".
Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.
Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.
Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.