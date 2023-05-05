Одесский военком за время войны обзавелся виллой в Испании за 3,9 млн евро.

В Одессе военком воспользовавшись служебным положением за вознаграждение давал указание подчиненным кого призывать, а кого нет. Государственном бюро расследований сообщило, что сейчас проверяется информация СМИ о том, что военком имеет миллионы прибыли.

Украинсцы в сети были поражены колличеством денег и недвижимостью, которая есть у одесского военкома. В частности, бывший нардеп Игорь Мосийчук провел расследование вместе с журналистами, в котором выяснили, что начальник Одесского военкомата продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также якобы воровал на обеспечении военных.

Более того, военком якобы имеет виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро. Именно эту информацию сейчас проверяют ГБР.

Многие пользователи сети требуют притянуть военкома к наказанию, некоторые даже предлагают лишить его гражданства Украины или расстрелять по законам военного времени:

"За такие вещи во время войны только трибунал! И выполнить казнь на площади!", "Одни отдают жизнь на фронте, а другие наживаются на войне! Давно пора с этим разобраться!", "А сколько таких по стране?", "Главное-таких скотов у нас еще есть много".

К тому же другие украинцы предлагают забрать все эти деньги и отдать на ВСУ или отдать в фонд на строительство домов, разрушенных ударами рф:

"Их состояние отдать нашим защитникам, которые с начала войны на фронте, они заслужили", "Давайте все деньги и имущество передадим переселенцам? Будет хоть толк".

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.