В Министерстве обороны предлагают снизить призывной возраст до 25 лет.

Сообщается, что это связано с тем, что во время военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.

"В Министерстве обороны, реагируя на обращение Вооруженных Сил Украины, совместно наработали предложения изменений в законодательство об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Минобороны сообщает , что необходимость их ежегодного прибытия в ТЦК, в том числе у медосмотров, приводит к дополнительным финзатратам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения военно-врачебной комиссии.

Также сообщается, что длительное пребывание на военном учете призывников имеет негативные последствия, поскольку значительное количество пригодных для военной службы мужчин не может быть привлечено во время мобилизации.

Призывники пока не военнообязанны — следовательно, не подлежат мобилизации. Если предельный возраст сократят, это позволит мобилизовывать мужчин 25 и 26 лет.

Ранее сообщалось, что на Украине работодатели могут вручать повестки своим работникам.

Прежде всего, работодателям нужно выдать приказ/распоряжение об уведомлениях и довести его до сведения работника. Затем необходимо отправить копию приказа/распоряжения в трехдневный срок в ТЦК, вручить повестку работнику.

В случае, если поступивший повестка работник временно нетрудоспособен, находится в отпуске или командировке - нужно сообщить его с предоставлением выписок из приказов/распоряжений в ТЦК.

В случае нарушения правил военного учета работодателю выпишут штраф.

Напомним, о мобилизации в мае: кого могут призвать прежде и кто имеет отсрочку.

Кроме того, приговор вынесен украинцу, проигнорировавшему повестку.

Ранее сообщалось, что 27-летний парень поплатился своей ошибкой жизнью.