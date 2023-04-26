Украинцам рассказали, кого могут мобилизовать в мае.

Все решения относительно мобилизации в Украине принимает высшее военно-политическое руководство и утверждаются при необходимости доукомплектовать Вооруженные силы Украины.

Призыву подлежат все граждане Украины, пригодные к службе или находящиеся в запасе, передает "Апостроф".

В первую очередь мобилизуют личный состав с определенными военными специальностями.

В мае могут мобилизовать призывников, уже прошедших военную службу,

резервистов и военнообязанных с военным опытом, снятых или исключенных из военного учета лиц, если они пригодны к службе и не имеют отсрочки.

Также мобилизуют мужчин от 18 до 27 лет, идущие служить по контракту добровольно,

Могут призывать в мае и ограниченно годных в военное время и непригодных в мирное время, лиц с инвалидностью, которые добровольно хотят вступить в ВСУ.

Мобилизации не подлежат мужчины старше 60 лет, граждане, которые являются непригодными к службе и которые имеют право на отсрочку.

Отсрочку от мобилизации можно получить по семейные обстоятельствам, по состоянию здоровья, получение образования или удлинение профессиональной деятельности.

Освободить от мобилизации могут по виду деятельности, или есть бронь от предприятия.

Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.