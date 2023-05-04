По данным Службы безопасности Украины, к организации сделки был причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной общины, который привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных, а именно – чиновников бухгалтерии, а также председателя местного благотворительного фонда.

В пресс-службе СБУ предоставили материалы расследования, где стало известно, что фигуранты наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств во время публичных закупок оборонной продукции.

Предварительно установлено, что участники сделки нанесли государству ущерб почти на 1 млн гривен.

Во время обыска у фигурантов была обнаружена компьютерная техника, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий и более млн гривен.

На основании собранных доказательств первому заместителю мэра и трем его подельникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Сообщается, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Однако в СБУ добавили, что согласно ч.1 ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке.