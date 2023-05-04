Местные жители жалуются, что невозможно дышать, люди передвигаются в медицинских масках.

Под Тюменью (Россия) в селе Успенка начался сильный пожар.

По словам россиян, в селе невозможно дышать, жители передвигаются в медицинских масках. Горят жилые дома, а столицу области и аэропорт затянуло дымовой завесой.

"Почти 80 человек эвакуированы из 30 жилых домов в селе Успенка Тюменской области из-за угрозы распространения на населенный пункт верхового пожара", сообщили в региональном управлении МЧС

Известно, что эвакуированы дом престарелых и детский психоневрологический интернат.

К тушению пожара привлечено 74 спасателей и 51 единица техники. На месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно задействовано 2 вертолета МИ-8 с водосливным устройством.

"Огонь пока только расходится — он уже угрожает жителям соседнего села. Одна из местных жительниц не надеется на пожарных и просит помощи у Бога", - пишут в россСМИ.

О пострадавших в результате пожара на данный момент не известно.

Ранее сообщалось о том, что жителей двух сел Тюменского района предупредили о возможной эвакуации. Власти посоветовали им заранее подготовить документы и вещи первой необходимости.

Напомним, мощные взрывы прогремели возле Кремля, видео: "Дым и искры в небе".

Также сообщалось, что в результате новой страшной атаки со стороны российских оккупантов под обстрел попал пассажирский поезд.

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