Так, девочку с ДЦП пригласили на день рождения, но администрация заведения всячески ограничивала ребенка на празднике, ссылаясь на правила заведения.

Об этом в Facebook написаларуководительница общественной организации "Неємія" и опекун 8-летней девочки.

Женщина сообщила, что администраторам сообщили о состоянии ребенка и отметили, что он не будет заезжать на игровые площадки, а колеса коляски были чистые.

"Впервые в своей жизни она попала на общий детский день рождения, она была такой увлеченной и счастливой, только одно ее смущало. Как она будет передвигаться в заведении? Она не хотела ползать по полу и не хотела, чтобы ее носили на руках, хотела чувствовать себя на уровне других детей и быть независимой. Когда ей сказали, что будешь там на коляске с детьми, которые тебя знают, принимают и любят, она успокоилась.", - говорит женщина.

Свидетели произошедшего добавили, что администрация развлекательного центра делала замечания маме, например, что в лабиринт заходить вместе с ребенком нельзя, все происходило на глазах у других детей.

В комментариях к публикации дирекция заведения написала, что детский клуб "совсем новый и работает над недостатками".

"Боже прости их потому что они не знают что делают. А девочке желаю всего наилучшего и чтобы таких ситуаций и ее долгой счастливой жизни никогда не было! Девочка красавица!",

"Это просто в голове не укладывается!!! Мало того, что грубо нарушили права ребенка, да еще и душевную травму нанесли!!",

"В плане принятия детей, а также взрослых с особенностями развития, Украина безнадежно отстает от других Европейских стран. К сожалению. И в образовании и во внешкольной жизни ничего абсолютно не адаптировано, - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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