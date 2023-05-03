Сообщается, что командир самовольно организовал подчиненных для незаконной вырубки более 90 деревьев на территории заповедника "Черный лес", который находится рядом с воинской частью.

Как сообщили в специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, незаконная вырубка леса якобы производилась для обеспечения нужд военного формирования.

"В результате таких действий окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 4,4 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд в отношении командира воинской части по факту превышения военным должностным лицом власти и служебных полномочий и незаконной порубки леса (ч.5 ст.426-1, ч.4 ст.246 УК Украины). Если вину командира докажут - ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Национальной гвардии Украины опубликовали резонансное видео конфликта между офицером и солдатом срочной службы. На нем засняли, как офицер кричит, унижает, а потом и вовсе бьет в грудь военного.

Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины сообщило, что по данному факту идет служебная проверка.

Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.