Военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе.

Однако, как сообщается, мужчина исчез после того, как он получил повестку о призыве на 10 ноября в ТЦК, откуда его должны были отправить на прохождение службы.

Военнообязанный по вызову по повестке не явился.

В деле говорится, что в суде мужчина свою вину признал и раскаялся.

Судья Николаевского районного суда Львовской области признала мужчину виновным по ст. 336 УК и назначила ему 4 года заключения.

Но суд от отбывания наказания мужчину освободил, ограничившись испытательным сроком на 2 года.

Сообщается, что приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Пока известно, что Николаевский районный суд Львовской области назначил два года испытательного срока получившему повестку жителю Николаева, однако после прохождения военно-врачебной комиссии не пришел в военкомат.

Источник: Захід net.

К слову, ТЦК теперь могут вручать повестки военнообязанным, независимо от места пребывания на военном учете.

Протоколы за нарушение правил военного учета также могут составлять везде.

Ранее админпротокол о нарушении военного учета ТЦК мог составлять только там, где военнообязанный состоит на учете.

Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонять от мобилизации.

Также стало известно, что украинским мужчинам готовятся "упростить" медосмотр: "теперь не только в военкомате...".

Кроме того, мы сообщали, мужчине вручили повестку, но он отказался от мобилизации: суд вынес приговор.