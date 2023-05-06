Юрист рассказала, кто может получить компенсацию до 40 000 гривен.

По словам юристки юридической компании "Сеть права" Юлии Михайлович, если человек служил в АТО и не использовал дополнительный отпуск, то при увольнении - должны выплатить денежную компенсацию.

"Военным, служившим в АТО предоставлялся ежегодный дополнительный отпуск 14 дней в году. Обязательное условие - статус участника боевых действий. Если силовик не использовал дополнительный отпуск, то при увольнении он имеет право получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. И не только за последний год службы, а и за каждый год, который он отработал или отслужил, где угодно, после получения УБД", - говорит юрист.

Юлия Михайлович сообщила, какие это суммы на примере.

"Военный попал в зону АТО в 2014 году, получил статус УБД, а со службы уволился в 18 году. За все 4 года с 14 по 18, он не брал дополнительный отпуск. Приблизительно от 6 до 10 тысяч компенсации за год службы должны выплачивать на службе.В таком случае он имеет право получать от 24 тысяч до 40 000 компенсации. То есть, чем больше срок службы - тем выше компенсация", - проинформировала юрист.

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