В Министерстве образования и науки Украины предложили новшество.

Так, в Украине появилось много частных школ, где обучение проводится на английском и других иностранных языках.

Речь идет именно о бесплатных государственных учреждениях, где ученики также получат возможность повысить свой уровень английского перед поступлением в ВУЗы.

Гендиректор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Олег Ересько заявил, что ученики старших классов будут изучать второй язык в качестве одного из двух основных.

Профильные предметы, будет предоставлен выбор - будут читаться на украинском и на английском.

Учеников старших классов обещают обеспечить учебниками на английском языке, по которым обучаются ученики зарубежных школ.

Преподаватели сейчас активно проходят подготовительные курсы, которые помогут им начать процесс обучения на иностранном языке.

Источник: today.ua.

К слову, Украина может перейти на 12-летнюю систему школьного образования уже с 2024 года. Глава Госслужбы качества образования Украины сообщил, что продление обучения будет способствовать благосостоянию человека и государства, а также производительности труда.

Напомним, Министр образования рассказал, какие предметы точно не будут убирать из школьной программы..

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