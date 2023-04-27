Ключевые дисциплины в школе сокращать не будут, как естественные, так и гуманитарные.
Глава Минобразования Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона сообщил, что МОН не допускает сокращения таких дисциплин как история Украины, украинский язык, химия, физика, математика, биология.
Как уточнил чиновник, все ключевые предметы, которые есть в школе, должны остаться.
"Мы говорим об оптимизации программы, о ее концентрации полезными знаниями, о тех дисциплинах, которыми можно пожертвовать. И сегодня это вопрос экспертов", – подчеркнул Лисовой.
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"Я попрацювала в школі 59 років. Нові програми, підручники, НУШ, а ефективність не на висоті. Не знаю, чи є галузь, яка зазнала стільки реформ ( хіба що медицина). На мою думку, держава не приділяє належної уваги шкільній освіті. Ми говоримо про удосконалені програми, а вони залишаються важкими, окремі підручники теж.
Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.
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