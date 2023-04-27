Министр образования рассказал, какие предметы точно не будут убирать из школьной программы.

Ключевые дисциплины в школе сокращать не будут, как естественные, так и гуманитарные.

Глава Минобразования Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона сообщил, что МОН не допускает сокращения таких дисциплин как история Украины, украинский язык, химия, физика, математика, биология.

Как уточнил чиновник, все ключевые предметы, которые есть в школе, должны остаться.

"Мы говорим об оптимизации программы, о ее концентрации полезными знаниями, о тех дисциплинах, которыми можно пожертвовать. И сегодня это вопрос экспертов", – подчеркнул Лисовой.

"Я попрацювала в школі 59 років. Нові програми, підручники, НУШ, а ефективність не на висоті. Не знаю, чи є галузь, яка зазнала стільки реформ ( хіба що медицина). На мою думку, держава не приділяє належної уваги шкільній освіті. Ми говоримо про удосконалені програми, а вони залишаються важкими, окремі підручники теж.

Ніхто не думає про вчителів, які все своє педагогічне життя щось упроваджують, шукають... Скорочення предметів не на часі. Слід розвантажити програми , підручники. Подумати про матеріальне забезпечення шкіл, зарплати вчителям", - пишуть у коментарях.