Украина может перейти на 12-летнюю систему школьного образования уже с 2024 года

Об этом сообщил глава Госслужбы качества образования Украины, а также о преимуществах рассказал и заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

В эфире телемарафона Единственные новости Витренко заявил, что продление обучения будет способствовать благосостоянию человека и государства, а также производительности труда.

"Мы проводили исследования среди 38 стран Европы – у нас 19 стран имеют 12-летнюю систему обучения, 17 стран – 13-летнюю систему обучения, и даже есть страны с 14-летним и 15-летним полным общим средним образованием", – говорит чиновник. .

В переходе на 12-летку плюс и то, что украинские дипломы будут полностью признаваться в европейских странах, потому что сейчас детям нужно доучиться еще год, чтобы поступить в вузы Европы.

"Это если ребенок пойдет в 7-8 лет в школу, то выпуск будет в 20лет. За это время можно и профессию получить, и семью создать, и если ребенок с 18 лет является самостоятельным и сам за себя отвечает, то никто не захочет сидеть в школе до 20 лет (лучше после 9 класса в 14 – 15 лет какой-то техникум закончить чтобы в 20 быть хоть каким-то специалистом и пойти на работу, а не в 20 лет, а ты никто). А девочки на выпускной с детьми или как? Тем более сейчас когда война внесла свои страшные коррективы, где взять детей (здесь или школы все на замке, или вузы ликвидировать потому что всегда будет недобор)",

"В школе сделают отдельную комнату - родзал",

"Так мой ребенок закончит в восемнадцать с половиной лет 12 класс супер",

"Не знаю, какова цель этой инициативы, но, по моему мнению, нужно сокращать количество предметов и соответственно, количество лет обучения. В Украине девушкам в 17 лет уже замуж выходить можно, а им предлагают еще два года обучения. Смех да и только", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

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